فوز دبا الفجيرة والحمرية والجزيرة الحمراء في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز فريق دبا الفجيرة على ضيفه مسافي بهدف نظيف أمس، ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجله البرازيلي الفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 79، ليتصدر «النواخذة» ترتيب البطولة مؤقتاً برصيد 21 نقطة بانتظار مباريات اليوم التي ستجمع حتا مع العربي والبطائح مع دبا الحصن.

وفي الجولة نفسها، فاز الحمرية على ضيفه «جلف إف سي» 3-1، وسجل له البرازيلي فينيسيوس سيلفا في الدقيقتين (20 و44)، وماجد العزيزي (73)، بينما أحرز لـ«جلف إف سي» البرازيلي رينان سيلفا (81)، ليصبح رصيد الحمرية 19 نقطة في المركز الرابع.

كما تغلب الجزيرة الحمراء على التعاون 3-2، وسجل للفائز العاجي كواكو فابريك (9 و86)، وعلي حسن (45)، فيما أحرز هدفي التعاون كل من البرازيلي ماركوس فينيكيوس (2)، والغاني دينيس أجاري (27).

وصعد الجزيرة الحمراء للمركز 11 برصيد سبع نقاط، وتعادل الفجيرة بملعبه مع مصفوت (1-1)، إذ سجل للفجيرة ناصر سالم (50)، وسجل لمصفوت البرازيلي برونو ديبال (15)، إذ أصبح الفجيرة سابعاً، ومصفوت ثامناً ولكل منهما تسع نقاط.

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