«فور ذا توب» يحقق «الانتصار» في أمسية اليوبيل الذهبي بميدان

المصدر: جوني جبور ■ دبي

نظّم نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس، سباق «اليوبيل الذهبي»، على مضمار ميدان العالمي في دبي، ضمن احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، ورعت أشواطه القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة، وحمل كل شوطٍ منها اسماً لإحدى الإمارات السبع، وشهد في شوطه الرئيس، انتزاع الجواد «فور ذا توب» المملوك لـ«آر آر آر» للسباقات، بإشراف المدرب مصبح المهيري، لقب بطولة «الانتصار» التي خصصت للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «ليستد» لمسافة 2000 متر رملي.

وضم برنامج الاحتفال، سبعة أشواط، شارك في مراسم تتويجها أبناء شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا الجوائز للفائزين، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية، في لوحة وطنية عبّرت عن مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، وأبرزت إسهامات القوات المسلحة وتضحياتها واستشهادها في سبيل الذود عن الوطن والأمة.

ودشنت أمسية السباق، بالشوط الافتتاحي الذي حمل اسم (أبوظبي) ورعته القوات البرية، تلاه الشوط الثاني (دبي) برعاية القوات البحرية، والشوط الثالث (الشارقة) برعاية القوات الجوية والدفاع الجوي، والشوط الرابع (عجمان) برعاية حرس الرئاسة، والشوط الخامس (أم القيوين) برعاية الطيران المشترك، والشوط السادس (رأس الخيمة) برعاية قوة الاحتياط، ثم مسك الختام في الشوط السابع (الفجيرة) برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عـن فخره واعتزازه بإحياء اليوم الوطني على مضمار ميدان، عبر أمسية «اليوبيل الذهبي»، وقال في تصريحات صحافية، إن: «الحدث جاء بمثابة عرس وطني رياضي يحتفي بنصف قرن من الإنجازات التي تحققت على مدار 50 عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات».

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «نادي دبي لسباق الخيل حريص دائماً على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية، خاصة في هذه الأمسية الوطنية التي جمعت أهل الفروسية ومحبي سباقات الخيل في يوم وطني تنافس فيه الجميع لنيل أغلى الألقاب، التي تحمل أسماء كل إمارات دولتنا الحبيبة، كما تمثل رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية، ومشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار في الحفل، لمسة وفاء وعرفان لكل من يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وأمنه».

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، اللواء خبير محمد عيسى العظب، أن «الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، مناسبة عظيمة جاءت بمثابة احتفال تاريخي بمسيرة التنمية والنهضة التي سطرت الدولة من خلالها العديد من الإنجازات على المستوى العالمي، ويعتبر الثاني من ديسمبر محطة فارقة وعظيمة في مسيرة الوطن وأبنائه، ونستشرف من خلال هذا اليوم طموحات المستقبل ونستكمل مسيرة البناء والتنمية بعد نصف قرن من الريادة والنجاح على قيام الاتحاد المجيد».

وفي سياق متصل، تفاعل الجمهور الذي شهد الحفل مع السباقات السبعة بمشاركة 76 من نخبة الجياد المحلية والدولية، وسجلت نتائجه، فوز المهر «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، وقيادة الفارس باتريك كوسجريف، بلقب الشوط الافتتاحي (أبوظبي – القوات البرية).

وذهب لقب الشوط الثاني (دبي – القوات البحرية) الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي، للمهر «مجير» لمحمد السبوسي، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس سيف البلوشي.

وامتد الشوط الثالث (الشارقة – القوات الجوية والدفاع الجوي) لمسافة 1600 متر وخصص للخيول المبتدئة، في شوط فاز به المهر «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي.

وفاز الحصان «مدلل» لحمدان حرمش بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس راي داوسون، بلقب الشوط الرابع (عجمان – حرس الرئاسة)، الذي امتد لمسافة 2200 متر رملي، وخصص لخيول فئة «التكافؤ».

ولمع اسم الجواد «فور ذا توب» في الشوط الخامس (أم القيوين - الطيران المشترك)، بفوزه بلقب بطولة «الانتصار»، بعد أن نجح الجواد البالغ من العمر ست سنوات بقيادة فارسه أنطونيو فريزو، في قطع مسافة 2000 متر رملي، بزمن بلغ دقيقتين وست ثواني و83 جزءاً من الثانية، بفارق الأربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني، الجواد «ريمورس» لإسطبلات الراشد، بإشراف المدرب بهوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

وذهب الفوز بالشوط السادس (رأس الخيمة – قوة الاحتياط) الذي امتد لمسافة 1600 متر «شروط»، إلى الحصان «إيفر فاست» لمزرعة كيدار وفرانكي أوكونور ـ بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس.

وتوج بالشوط السابع (الفجيرة – هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية) البالغة مسافته 1200 متر «تكافؤ»، الجواد «ريتش آند فيمس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وحقق البطل فوزه بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس ساندرو بايفا.

• 76 من نخبة الجياد المحلية والدولية شاركت في سباق «اليوبيل الذهبي»، على مضمار ميدان العالمي في دبي. أبناء الشهداء قدموا الجوائز للأبطال الفائزين بالسباقات السبعة.

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