المصادقة بـ «الإجماع» على نقل مقر «آسيوي الرجبي» إلى الإمارات

المصدر: دبي ■ وام

صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرجبي بالإجماع على قرار نقل مقر الاتحاد من هونغ كونغ إلى الإمارات، وتحديداً دبي، بعد عرض القرار على الجمعية العمومية لاستيفاء الشكل القانوني واعتماده بشكل نهائي خلال الاجتماع الذي عقد أمس.

وكان المكتب التنفيذي قد عقد اجتماعه أمس في دبي بحضور 10 أعضاء حضوراً فعلياً، ومشاركة 5 آخرين عبر خاصة الاتصال المرئي عن بعد بإجمالي 15 عضواً، حيث صادقوا على قرار نقل مقر الاتحاد إلى دبي. ووصف قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، القرار بـ«التاريخي»، وقال إنه يجسد ثقة المجتمع القاري في دولة الإمارات، وهو ما يمثل «دبلوماسية رياضية»، وقوة ناعمة، وتجسيداً حقيقياً، أن تقود الإمارات اتحاداً قارياً، وتحقق له إنجازات كبيرة في وسط جائحة كبيرة.

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