«شطرنج الفجيرة» ينظم أول بطولة في الهواء الطلق

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

نظم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بطولة اليوم الوطني، ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، في شاطئ المظلات في الفجيرة، لتكون أول بطولة تقام في الهواء الطلق في الواجهة البحرية الجميلة لكورنيش الفجيرة. وأقيمت البطولة بنظام الشطرنج الخاطف، وحسب النظام السويسري من 7 جولات.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب المصري الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين بالمركز الأول، بينما نال الصربي الأستاذ الدولي الكبير إيغور ميلادينوفيك المركز الثاني، ونال الإماراتي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن المركز الثالث. في المقابل نالت اللاعبة الإماراتية عائشة المراشدة المركز الأول في فئة الموهوبين الصغار.

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