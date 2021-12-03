السوري ليث غريب يتوّج في افتتاح «دولية الباهية لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، صباح أمس، فعاليات منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، التي ينظمها للمرة الأولى نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، حتى يوم غد.

وفي أولى المنافسات من جولة واحدة، برعاية شرطة أبوظبي، وصمم مسارها بحواجز راوح ارتفاعها بين (105 و110) سم، وشارك 41 فارساً وفارسة من 8 دول، هي الإمارات، بريطانيا، السعودية، جنوب إفريقيا، سورية، بلجيكا، السودان، روسيا، وقدم فيها الفرسان استعراضات رائعة، برز من خلالها حسن تدريب وإعداد عدد كبير من فرسان القفز من الفئة المبتدئة في كثير من الدول.

ونجح الشبل السوري الفارس ليث غريب، على صهوة الفرس «كابيتولا إس آر زد» في إكمال الجولة في أفضل زمن وبلغ (45.25) ثانية وتوّج بكأس المركز الأول، ونالت كأس المركز الثاني الفارسة الروسية إلزافيتا مينينا، وحاز المركز الثالث الفارس الإماراتي سعيد أحمد الشملي. وقال رئيس البطولة، عبدالعزيز المرزوقي في تصريح صحافي: سعداء جداً في نادي الباهية للفروسية بتنظيم وإقامة أول بطولة دولية لقفز الحواجز في النادي، في هذا التوقيت الذي يصادف مناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وهي مناسبة غالية وعزيزة على شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

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