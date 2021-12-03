بن دري وهيسكث في نهائي «كأس اليوم الوطني للبولو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تختتم، اليوم، «كأس اليوم الوطني للبولو»، التي انطلقت السبت الماضي، بمشاركة أربعة فرق، وتقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند.

ويجمع النهائي بين فريقَي بن دري وهيسكث. واستعد النادي للمناسبة التي تأتي ضمن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، حيث أعد برنامجاً حافلاً يبدأ منذ الصباح الباكر وحتى المساء. وتقام قبل النهائي مباراة الترتيب بين فريقَي ذئاب دبي وانكورا بنجاش. ويتخلل المباراة النهائية مسابقة البحث عن الكنز، وهو مسابقة تقليدية تنفذها إدارة النادي في المناسبات الرسمية وينال أصحابها جوائز مالية. وقال رجل الأعمال، محمد الحبتور، في تصريح صحافي: «المناسبة الوطنية عزيزة على قلب كل مواطن إماراتي وخليجي وعربي، لأن مولد دولة الإمارات قبل 50 عاماً حدث تاريخي غيّر وجه المنطقة والعالم، وحوّل الصحراء إلى واحة غنّاء، وكان بناء الإنسان وغرس روح الانتماء والولاء هاجس قادتنا وأحد اهم أولوياتهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news