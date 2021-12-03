صدارة ثلاثية لبطولة العرب للشطرنج بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت الجولة الثامنة من بطولة العرب للشطرنج، التي تقام بقاعة فندق أوكسيدينتال الجداف في دبي، مفاجآت كبيرة، حيث تشهد مشاركة قياسية لـ66 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة عربية، ويتنافسون حتى غد، حيث موعد ختام البطولة. وافتتح رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الدكتور سرحان حسن المعيني، مجريات الجولة الثامنة. وفي مسابقة الرجال باتت الصدارة ثلاثية، حيث تعرّض المتصدر القطري الأستاذ الدولي عزيز حسين للخسارة على يد المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين، فيما انتهى لقاء الطاولة الثانية بين الأستاذ الدولي الكبير التونسي أمير الزعيبي والأستاذ الاتحادي المغربي الياس مسلك، بالتعادل، وبهذا يكون ثلاثة لاعبين في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، هم الجزائري بلال بلحسين والقطري عزيز حسين والتونسي أمير الزعيبي.

وعلى مستوى السيدات انتهى لقاء الطاولة الأولى بين المتصدرة الأستاذة الدولية المصرية آية معتز، بالفوز على الجزائرية الأستاذة الدولية الكبيرة أمينة مزيود، لتضمن اللاعبة المصرية بذلك ذهبية بطولة العرب 2021، قبل الجولة الأخيرة برصيد 7.5 نقاط من ثماني جولات.

وعلى الطاولة الثانية تقاسمت الأستاذة الاتحادية الأردنية بشرى الشعيبي نقطة المباراة مع مواطنتها الأستاذة الاتحادية غيداء العطار، لتصل كل منهما إلى 5.5 نقاط. وحققت لاعبة المنتخب الوطني روضة السركال فوزاً مستحقاً على نظيرتها العراقية زينب فياض، ليصبح في رصيد روضة 5.5 نقاط متساوية مع ثلاث لاعبات على المركز الثالث.

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