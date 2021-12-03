خورفكان يكرّم مشجعين لإبداعهم في رسم صورة غير تقليدية

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

كرّمت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عدداً من مشجعي الفريق، وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها في دعم الفريق خلال مباريات الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، ونظير إبداعاتهم وتميزهم في رسم صورة غير تقليدية في المدرجات. وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الشركة خليل غانم لمجموعة من هؤلاء المشجعين، وقال لهم، بحسب بيان صحافي للنادي: «نحن فخورون بكل ما تقدمونه في سبيل نجاح الفريق، ووقوفكم خلفه بهذا الشغف والإبداع يجعلنا نعمل بشكل أكبر». مؤكداً أن الجمهور يجب أن يدعم النادي، بغض النظر عن أي اسم، لأن الجميع يجب أن يعمل لمصلحة النادي.

وبعد التكريم تم التقاط الصور التذكارية مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، الذين وعدوا بأن يبذلوا المزيد من الجهد في سبيل نجاح الفريق وتقدمه في جدول الترتيب.

• اللاعبون وعدوا الجماهير بمواصلة طريق الانتصارات.

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