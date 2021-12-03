الملا وزايد داوود ضمن طاقم تحكيم بطولة غرب آسيا للناشئين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُشارك حكم الساحة الدولي يحيى الملا، والحكم المساعد الدولي زايد داوود، في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين، المقرر إقامتها في الدمام السعودية من 5 إلى 15 الجاري. وكان الحكمان قد شاركا أخيراً في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى مشاركتهما ضمن الأطقم التحكيمية التي تُدير مباريات مسابقات أندية المحترفين الإماراتية في الموسم الرياضي الحالي.

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