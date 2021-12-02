«بن دري» و«هيسكث» إلى نهائي «كأس اليوم الوطني للبولو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تأهل فريقا بن دري وهيسكث إلى نهائي «كأس اليوم الوطني للبولو»، الذي يأتي ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، ويقام النهائي، غداً، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند. وجاء تأهل الفريقان، بعد فوزهما على فريقَي ذئاب دبي وانكورا بنجاش في الدور قبل النهائي.

وقد وجهت إدارة النادي الدعوة إلى العديد من الشخصيات ورجال الأعمال لحضور المباراة الختامية وما يسبقها من فعاليات وألعاب ترفيهية إلى جانب المباراة التعويضية التي ستجمع بين فريقي ذئاب دبي وانكورا بنجاش.

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