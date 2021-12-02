نجوم بطولة العالم للسبارتن يصلون أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يصل، اليوم، إلى أبوظبي نخبة الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للسبارتن، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العالمية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتنطلق غداً في ليوا بمنطقة الظفرة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين. وأكد المنظمون اكتمال كل التجهيزات للبطولة، حيث ستنطلق بمنافسات النخبة للرجال لمسافة 21 كلم عبر الكثبان الرملية في صحراء ليوا، تليها منافسات النخبة للسيدات، تعقبها المنافسات المخصصة للمشاركة المجتمعية.

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