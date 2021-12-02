«طيران الإمارات» تستعرض فوق استاد الرجبي احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، بمشاركة 16 فريقاً للرجال وأفضل 12 فريقاً وطنياً للسيدات، بالإضافة إلى عدد قياسي من الفرق المدعوة لخوض العديد من منافسات الرجبي وكرة الشبكة المحلية والإقليمية.

واحتفالاً باليوبيل الذهبي للإمارات، ستحلق إحدى طائرات الإمارات التي تحمل شعار العام الخمسين فوق استاد الرجبي (السيفينز) بين الساعة 3:40 و3:45 عصر غد. وأكدت «طيران الإمارات» في بيان صحافي أنه «سيتاح لوسائل الإعلام والجمهور التقاط صور ومقاطع فيديو للطائرة على مسار تحليقها، مع الالتزام بإرشادات السلامة الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، لضمان أداء العرض الجوي بسلامة وسلاسة».

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