100 فارس وفارسة يشاركون في بطولة الباهية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، صباح اليوم، منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، وهي أول بطولة دولية ينظمها ويستضيفها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، على ميدانه الرملي منذ افتتاحه في 2009. وتقام البطولة في ثلاثة أيام، تبدأ اليوم وتختتم مساء بعد غد، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية. ويتنافس فيها 100 فارس وفارسة، بصحبتهم أكثر من 140 خيلاً ضمن ست فئات للمسابقة.

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