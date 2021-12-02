«أجيال المستقبل في الخمسين القادمة» تستقطب 50 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استقطبت ورشة العمل الموسعة التي نظمتها مؤسسة المباركة لطلبة المدارس، بعنوان «أجيال المستقبل في الخمسين القادمة»، بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وباستضافة المجمع الثقافي بقصر الحصن في أبوظبي، 50 طالباً وطالبة من مدرسة حمدان بن زايد في أبوظبي. وأكدت مؤسسة «المباركة» على أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى النشء والشباب، بما يعزز الهوية الوطنية لدى كل منهم ويدعم توجهاتهم نحو المستقبل في الخمسين المقبلة.

وقالت المدير العام للمؤسسة، نجلاء النقبي، في تصريح صحافي: «الفعالية تضمنت عدداً من المحاور الحيوية، التي أثرت المحتوى المعرفي للطلبة المشاركين، وفتحت أمامهم آفاقاً واسعة لطرح الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تسهم في رسم صورة مشرقة للخمسين المقبلة».

وأعربت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مريم المنصوري، عن سعادتها برؤية جيل جديد واعٍ ومثقف، وذكي وقادر على الإبداع مثل الذين شاركوا في الورشة، حيث قالت: «أجيال المستقبل هم كل ما نراهن عليه في تقدم الوطن وتطوره والوصول به إلى أعلى المراتب»، وأكدت أن تزامن الورشة مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، سبب آخر لتعزيز قيم الوطن وأهدافه للطلاب».

وشملت محاور الورشة الأربعة، التغذية وأهمية الرياضة للفئة العمرية 12 – 17، ودور التفكير خارج الصندوق، وكذلك دور الإعلام في الخمسين المقبلة، إلى جانب محور حول الألعاب التراثية والشعبية، وكيف تعبّر عن روح الشعب ووجدانه وعاداته وتقاليده.

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