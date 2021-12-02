المنتخب يدشن «بارالمبية آسيا» في البحرين بالبوتشيا و«الريشة الطائرة»

المصدر: المنامة ■ الإمارات اليوم

تنطلق دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2021 التي تستضيفها البحرين، اليوم، بمشاركة 750 لاعباً ولاعبة من 30 دولة آسيوية، للمنافسة على ألقاب تسع رياضات مختلفة. ويقص منتخب الإمارات مشاركته رسمياً بخوضه منافسات البوتشيا والريشة الطائرة، بعد أن أكمل اللاعبون جميع مراحل التصنيف والتجليس في فئاتهم التنافسية قبل تدشين المشاركة فعلياً اليوم. ويشارك المنتخب بـ24 لاعباً في خمس رياضات، هي ألعاب القوى ورفعات القوى وتنس الطاولة والبوتشيا والريشة الطائرة.

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