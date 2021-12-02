البلوشي يطوف الإمارات السبع احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قام بطل سباق الدرّاجات النارية الإماراتي، محمد البلوشي، بجولة على دراجته يطوف فيها الإمارات السبع. وسعى البلوشي من إطلاق هذه الرحلة إلى الكشف عن تراث الدولة، وتسليط المزيد من الضوء على جمالها الطبيعي، وتقديم نظرة شاملة لمتابعيه عن طبيعة كل إمارة، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

وانطلق البلوشي في رحلته من قلعة الفجيرة، ومن ثم توقف على جبل جيس في رأس الخيمة. وقادته رحلته إلى حديقة العلم في عجمان، ثم غابات القرم في أم القيوين. واختار البلوشي «صخرة الأحفور» للتوقف عندها في الشارقة، بينما وصل إلى سوق التوابل ودار الاتحاد في دبي، قبل أن يختتم جولته في العاصمة أبوظبي، حيث توقف عند عدد من أبرز معالمها، وتحديداً قصر الوطن والكورنيش.

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