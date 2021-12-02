إطلاق «جولة عام الخمسين» على الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق اتحاد الكرة اسم جولة عام الخمسين على الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى، والذي تُقام مبارياته غداً وبعد غدٍ، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين. وتشهد هذه الجولة أجواء احتفالية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، حيث سيرتدي اللاعبون وحكام المباريات وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية قبل الدخول إلى الملاعب قمصاناً تحمل ألوان علم الإمارات، وشعار عام الخمسين، كما سيتم عزف النشيد الوطني للدولة قبل انطلاق المباريات.

وقال رئيس لجنة المسابقات، أحمد يوسف بن درويش في تصريح صحافي: «فكرة اطلاق عام الخمسين على مباريات الجولة التاسعة تأتي تزامناً مع الاحتفالات التي تعم أرجاء الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، ولأهمية هذا اليوم في حياة شعبنا، حيث تواصل دولتنا تحقيق الإنجازات في جميع المجالات، وتتطلع لتحقيق إنجازات أخرى في المستقبل».

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