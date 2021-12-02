76 خيلاً تنافس على ألقاب «اليوبيل الذهبي» في ميدان اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يستضيف مضمار ميدان العالمي بدبي، اليوم، سباق «اليوبيل الذهبي»، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، لدولة الإمارات، بالتزامن مع الأمسية الثالثة في سباقات الموسم الجديد، وينافس على ألقابه 76 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية، سبعة أشواط تبلغ إجمالي جوائزها 652 ألفاً و500 درهم، وترعاها القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة، ويشارك في مراسم تتويجها أبناء شهداء الوطن الأبرار، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية بالدولة.

ويحمل كل شوطٍ من الأشواط السبعة، اسم إمارة من إمارات الدولة السبع، حيت تدشن الأمسية في السابعة مساءً، بالشوط الافتتاحي «أبوظبي» المقام برعاية القوات البرية، في شوطٍ مخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر رملي، ويتبع بالشوط الثاني «دبي» برعاية القوات البحرية ومخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي، ومن ثم الشوط الثالث «الشارقة» برعاية القوات الجوية والمخصص أيضاً للخيول المبتدئة وإنما لمسافة 1600 متر رملي، يليه الشوط الرابع «عجمان» برعاية حرس الرئاسة، والمخصص لخيول التكافؤ لمسافة 2200 رملي.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس، «أم القيوين» برعاية الطيران المشترك، والمخصص لخيول فئة «ليستد» لمسافة 2000 متر، قبل أن يحمل الشوط السادس اسم «رأس الخيمة» برعاية قوة الاحتياط، والمصنف ضمن فئة السباقات المشروطة لمسافة 1600 متر رملي، ويسدل الستار بالشوط السابع «الفجيرة» برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1200 رملي.

وتأتي رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية للحفل، تكريماً لما تقدمه القوات المسلحة الباسلة من أروع آيات التضحية والفداء، بما تسطره من بطولات، وتحققه من إنجازات مشرفة في كل المهام الموكلة إليها داخل الدولة وخارجها.

كما تشهد الأمسية، تنظيم احتفالات وطنية، تتضمن العديد من الفعاليات، أبرزها مسابقة أفضل زي إماراتي للذكور والإناث من مختلف الأعمار، إضافة إلى غيرها من الفقرات الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث سيتم خلال الأمسية الإعلان عن خمسة فائزين بجوائز نقدية وعينية في مسابقة أفضل زي إماراتي.

• أشواط أمسية اليوم تحمل أسماء الإمارات السبع، وأبناء الشهداء يشاركون في مراسم التتويج.

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