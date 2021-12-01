«فيكتوري 7» جاهز لخوض مونديال «إكس كات» في الفجيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد بن مسحار، مشاركة فريق الفيكتوري في البطولة العالمية «إكس كات» عبر زورق «فيكتوري 7»، الذي سيحمل الآمال في منافسات جائزة الفجيرة الكبرى، التي انطلقت أمس وتختتم السبت المقبل، وفي منافسات جائزة دبي الكبرى من التاسع إلى11 الجاري.

من جانبه، أكد مدير إدارة فريق الفيكتوري بالإنابة، محمد المري، في بيان صحافي، أن التجهيزات اكتملت للمشاركة في البطولة العالمية عبر زورق الفريق رقم (7)، وسيقوده طاقم يضم الثنائي محمد المطلعي والسويدي أريك ستارك.

وقال مدير إدارة «الفيكتوري» بالإنابة إن الفريق يتطلع إلى ظهور قوي ونتائج مبهرة في الفجيرة ودبي.

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