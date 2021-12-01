«أولمبي الصالات» يواجه المغرب ودياً

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات أن المنتخب الأولمبي سيخوض مباراتين وديتين مع ضيفه المنتخب المغربي، الذي يصل الدولة في 15 ديسمبر الجاري، ضمن استعدادات الأبيض للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح مشرف المنتخبات الوطنية لكرة قدم الصالات، خميس الشامسي، في بيان صحافي، أن المنتخب الأولمبي سينتظم بمعسكر داخلي في الفترة من التاسع إلى 18 الجاري، في كل من صالتي ناديي البطائح ومليحة، استعداداً لخوض المباراتين الوديتين، مبيناً أن اللعب مع منتخب المغرب سيكون مفيداً، لما يتمتع به المنتخب المغربي من إمكانات فنية معروفة، ويعتبر من أفضل وأقوى المنتخبات في المنطقتين العربية والإفريقية.

وأوضح أن الجهاز الفني للأبيض الأولمبي، بقيادة المدرب عبدالرؤوف عمر، ومساعده عدنان الهولي، اختار 19 لاعباً، هم: عبدالله الشمبيلي ومحمد الحوسني وعبدالله الحوسني من نادي خورفكان، وعبدالله عبدالمجيد وخلفان عبدالله من اتحاد كلباء، وحمد الزرعوني وأحمد الزرعوني وعبدالله بخيت سعد وعبيد فهد وجمعة أحمد من مليحة، وصالح البلوشي من نادي النصر، وعلي الحمادي وماجد الحمادي من الظفرة، وعبدالله الهنداسي وحمد المسماري من دبا الحصن، وعبدالله جاسم من الشارقة، وخالد عبدالله من البطائح.

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