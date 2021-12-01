أحمد جلال: لا يمكن توقع الصاعدين في دوري الهواة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

قال لاعب فريق البطائح، أحمد جلال، إن «من الصعب في الفترة الحالية توقع الفريقين الصاعدين من دوري الهواة إلى (المحترفين)»، قائلاً إن «المسابقة لاتزال طويلة، وأي شيء يمكن أن يحدث». ويتصدّر البطائح الدوري بـ20 نقطة، وسجل جلال هدفاً وصنع ثلاثة لفريقه في ثماني مباريات.

وعن حظوظ فريقه في التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قال لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون مبكراً الحديث عن ذلك، لكننا بالتأكيد نطمح إلى تحقيق أفضل الإنجازات»، قائلاً إن الاستمرارية في النتائج المهمة تعتمد على العديد من الأمور، بينما أكد أن «اللعب في مراكز عدة أمر جيد للاعب، كونه يوسع من خيارات الجهاز الفني خلال المباريات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news