طبيب: نتائج «الصقور» في المباريات الأخيرة تعزز حظوظ «البقاء»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

قال مساعد مدرب فريق الإمارات، بدر طبيب الشحي، إن «المكاسب التي حققها (الصقور) في الآونة الأخيرة، وعودته إلى نغمة الانتصارات، تؤكدان أنه في الطريق الصحيح لتعزيز حظوظ البقاء في المحترفين، رغم البداية الصعبة التي مر بها في بداية الموسم الجاري. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على العين والعروبة وخورفكان في كأس الرابطة، والتعادل مع كلباء في دوري أدنوك في آخر خمس مباريات، يؤكدان أن الفريق تمكن من العودة لتحقيق النتائج المرجوة».

وأضاف: «الفوز الأخير على خورفكان في الكأس أكثر من مجرد فوز، كونه كشف عن عزيمة اللاعبين والإصرار على استعادة النتائج الإيجابية من خلال المردود الفني والذهني المميز».

وتابع: «النتائج الأخيرة عززت الثقة بالنفس والانسجام العالي بين اللاعبين، إضافة إلى استكشاف لاعبين يمكنهم دعم الفريق في المباريات المقبلة، وجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب طارق السكتيوي واضحة في هذا الشأن، والدعم الكبير من قبل شركة نادي الإمارات لكرة القدم وجمهور الفريق وتعاون اللاعبين».

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