استعراض فني وموسيقي خلال افتتاح الدورة العاشرة لكأس العرب

المصدر: وكالات

افتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب اليوم، على استاد البيت في العاصمة الدوحة، بعد تسع سنوات من التوقف. وانطلق حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قبيل مباراة قطر والبحرين باستعراض فني وموسيقي ضخم، وبحضور رؤساء ومسؤولين عرب وأجانب، منهم الرئيسان اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود عباس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

من جهته عقّب إنفانتينو بكلمة مقتضبة داعياً إلى العمل "معاً" لإنجاح البطولة مستخدماً الكلمة بالعربية. وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخباً يتواجهون على ستة من الملاعب المونديالية الثمانية.

وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغّرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي. وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى الملعب الذي يعدّ الأكبر في البطولة، وثاني أكبر الاستادات في ملاعب كأس العالم الثمانية، بسعة 60 ألف متفرج.

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