مدرب العراق يقتحم الملعب لسبب غريب.. و"أسود الرافدين" يتعادل مع عمان في الدقيقة 98 (فيديو)

المصدر: محمد فاضل - دبي

اضطر مدرب منتخب العراق الصربي بتروفيتش إلى الدخول إلى منتصف ملعب المباراة خلال لقاء العراق مع عمان ضمن منافسات كأس العرب، والتي انتهت اليوم بالتعادل 1-1، وذلك لسبب غريب.

وظهر أن المدرب اقتحم الملعب، بعد فشل أيمن حسين في تسجيل ضربة جزاء من المحاولة الأولى، حيث قرر الحكم إعادة الركلة، ليقوم المدرب باقتحام الملعب، والتأكيد على عدم قيام أيمن حسين بتسديدها مرة أخرى، وأن يقوم بالمهمة حسن عبدالكريم لتنفيذها، فنجح الأخير في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 98، في حالة غير مسبوقة في الملاعب.

وانتزع العراق بعشرة لاعبين تعادلا ثمينا في الوقت القاتل مع نظيره العماني، على استاد الجنوب في الوكرة في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.

وكان المنتخب العماني في طريقه إلى تحقيق الفوز، بعدما تقدم بهدف لصلاح اليحيائي من ركلة جزاء في الدقيقة 78. لكن العراق الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 لطرد ياسر قاسم، أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.



شاهد بتروفيتش مدرب #العراق ينزل إلى الملعب لمنع اللاعب أيمن حسين من تسديدة ركلة الجزاء المعادة بعد إهداره المرة الأولى.. #مونديال_العرب pic.twitter.com/JUA408Kngf — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021

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