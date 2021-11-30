حشر آل مكتوم يكرّم لاعبي منتخب التنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّم الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، لاعبي المنتخب الوطني للتنس بعد تألقهم في بطولة كأس ديفيز، التي أقيمت في البحرين وتأهلهم للمجموعة الثالثة للبطولة، ما يعد انجازاً مميزاً لتنس الإمارات.

وحضر حفل التكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عبدالملك، ومدير المنتخبات الوطنية محمود خليفة البلوشي، ولاعبو المنتخب عمر بهروزيان العوضي ومحمود نادر وعبدالرحمن الجناحي وحمد الجناحي.

وقدم اللاعب عمر بهروزيان نيابة عن زملائه اللاعبين الشكر لمجلس إدارة الاتحاد للمتابعة والرعاية والتكريم، وتوفير مستلزمات النجاح، ما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news