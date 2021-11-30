انطلاق تحدّي سبارتن.. 60 ساعة من التحمّل في صحراء ليوا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت منافسات تحدي سبارتن أجوجي بصحراء ليوا «تل مرعب» الذي يقام على مدار يومين، وذلك قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة العالم للسبارتن، التي تستضيفها أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعد أحد الأنشطة والفعاليات الرياضية المصاحبة لبطولة العالم.

ويعتبر تحدي سبارتن أجوجي واحداً من أقسى تحديات التحمل على الإطلاق، وتبلغ مدته 60 ساعة، حيث يواجه خلاله المشاركون عدداً من العقبات الجسدية والذهنية، إضافة إلى محاولة البحث عن الماء وموارد الطعام.

وخاض المشاركون التحدي في صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم، وتعلم كيفية البقاء على قيد الحياة بين الكثبان الرملية.

وتم تقسيم المشاركين إلى فرق، حيث يعمل كل فريق بجماعية من أجل التمكن من تخطي المسارات الصعبة.

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