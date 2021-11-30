مارفيك: التركيز أهم أهدافنا أمام سورية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، إنه معتاد على خوض البطولات الكبيرة، لكن كأس العرب التي تنطلق اليوم في الدوحة هي البطولة الأولى له مع الأبيض. وعن مباراة المنتخب وسورية، اليوم، قال في مؤتمر صحافي: «المنتخب لعب أمام سورية منذ فترة قصيرة، وانتهت المباراة بنتيجة 1-1، ونعرف بعضنا بعضاً جيداً»، متوقعاً أن تكون المباراة مثيرة، وبداية جيدة للأبيض في البطولة.

وأكد: «نحن لازلنا نتطور، ولدينا فريق شاب يتقدم، ولدي ثقة كبيرة باللاعبين».

وأشار إلى أن رفع معدل التركيز هو الهدف أمام سورية، وقال: «نشارك في البطولة لغرضين أساسيين، الفوز والتحضير للمباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم».

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