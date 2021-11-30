كأس اليوم الوطني للبولو اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُستأنف ظهر اليوم، منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس اليوم الوطني الإماراتي للبولو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند، بلقاء فريقي أنكورا مع فريق هيسكث في الثالثة إلا ربعاً عصراً، وبعدها يلتقي في الرابعة عصراً فريق بن دري مع ذئاب دبي. وسيلعب نهائي البطولة الذي سيجمع الفريقين الفائزين في مباراتي اليوم في الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل، فيما تسبق النهائي مباراة الترضية التي ستجمع بين الفريقين الخاسرين.

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