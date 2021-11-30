سحب قرعة سباق «جوهرة تاج زايد» للخيول اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تُسحب في الثانية مساء اليوم بقاعة فندق دوسيت ثاني في أبوظبي قرعة سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، البالغة جائزته خمسة ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي سيقام في الخامس من ديسمبر المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، بالتزامن مع «عيد الاتحاد الخمسين».

ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة السابعة لمسافة 2200 متر 16 خيلاً.

ويشارك في السباق «ميسي» الذي يدافع عن لقبه، بجانب صاحب المركز الثالث «حيان» لياس لإدارة السباقات، و«صمود» صاحب أبرز الانتصارات في سباقات الفئة الأولى.

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