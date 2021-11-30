«تحدّي الإمارات السبع للدراجات الهوائية» ينطلق 9 ديسمبر

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشفت شركة «ذا فيرست جروب» ومركز راشد لأصحاب الهمم، تفاصيل النسخة الأولى، من سباق «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية»، الذي سيقام خلال الفترة من التاسع وحتى 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، وحضره الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم مريم عثمان، والرئيس التنفيذي والشريك في «ذا فيرست جروب»، روب بيرنز، وعضو اللجنة المنظمة للسباق عبدالوهاب الحلبي، والعضو السابق في اللجنة الأولمبية الوطنية لركوب الدراجات في الإمارات، فيتور كارفالور. ويطوف السباق الإمارات السبع بطول إجمالي يتخطى 500 كيلومتر، ويستهل اليوم الأول بالتوجه من دبي إلى حتا، متبوعاً في اليوم التالي بمرحلة حتا-الفجيرة، ومن ثم المرحلة الأطول في اليوم الثالث التي ستقام بين الفجيرة وعجمان، ثم المرحلة الختامية بين الشارقة وأبوظبي.

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