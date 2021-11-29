«مونديال الفجيرة للإكس كات» ينطلق غداً

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تنطلق غداً منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم وجائزة الفجيرة الكبرى للإكس كات، بإقامة منافسات سباق أفضل زمن والتجارب الرسمية، اضافة إلى اختبار اللياقة، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة زوارق 14 فريقاً من مختلف دول العالم.

بدوره، كشف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أحمد إبراهيم، عن اكتمال التجهيزات التنظيمية الإدارية والفنية مع وصول الفرق المشاركة، وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن المنافسات ستتضمن إقامة ثلاث جولات ستقام أيام الأربعاء والخميس والسبت، بينما سيقام يوم الجمعة سباق السرعة، ويختتم السبت المقبل.

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