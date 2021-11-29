منتخب تونس بطلاً لـ «عربية التجديف».. و6 برونزيات للإمارات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

فاز منتخب تونس بالمركز الأول في البطولة العربية للتجديف الشاطئي التي أقيمت في منطقة الحمرية برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتنظيم مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الرياضي الثقافي، بعد فوزهم بـ12 ذهبية وثلاث فضيات، بينما حل منتخب مصر ثانياً بثلاث ذهبيات و10 فضيات وبرونزيتين، والمغرب ثالثاً بفضيتين وبرونزيتين، بينما نال لاعبو منتخب الإمارات ست ميداليات برونزية، فيما نالت ليبيا برونزية واحدة.

وتوّج رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، الفائزين، بحضور نائبه عبدالملك جاني، ورئيس الاتحاد الدولي للتجديف جيان كرستوف رونالد، ورئيس اتحاد الإمارات عارف الهرنكي، ورئيس نادي الحمرية جمعة الشامسي، وعدد من الوجهاء والمسؤولين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news