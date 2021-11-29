منصة رقمية جديدة لرياضة «البادل تنس» في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال بيان صحافي إن رائد الأعمال الإماراتي، خريج جامعة روتشستر للتكنولوجيا، عبدالعزيز الزرعوني، بنى منصة رقمية جديدة خاصة بمحبي «البادل تنس» الذين يريدون ممارسة هذه الرياضة في الإمارات.

وتحتوي المنصة على ميزة مخصصة للنساء اللاتي يرغبن في ممارسة الرياضة في ملاعب غير مختلطة.

وجاء في البيان الصحافي: «يعتبر (جو بادل) تطبيقاً هاتفياً ابتكارياً يقدم نظام جدولة وحجز متكامل، ‏بحيث يسمح للاعبي البادل تنس بالبحث عن الملاعب المتوافرة وحجز الأوقات والأماكن المناسبة لهم خلال بضع ثوانٍ».

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