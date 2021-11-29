علي الكربي يتصدر دوري الإمارات لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أحرز الفارس الشاب علي حمد الكربي، جائزة المركز الأول على صهوة الجواد «بلكانتو زد» من إسطبلات الشراع في ختام فعاليات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية دوري القفز في نسخته العاشرة، وبمساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

أقيمت المنافسات على مدى ثلاثة أيام واختتمت أول من أمس، وتوّج الفائزين مدير عام النادي محمد الناصري، ومدير العمليات توم بوشنان، ومثل اتحاد الفروسية حسام زميت، وأدار لجنة التحكيم الحكم الدولي خليل إبراهيم.

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