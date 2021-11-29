البطائح يتصدر دوري الأولى بأهداف «المدافعين والوسط»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

واصل فريق البطائح تسجيل الأهداف عبر لاعبيه في خطي الدفاع والوسط، بعدما أحرز صانع ألعابه إبراهيم خميس هدف الفوز الوحيد بمرمى مضيفه «سيتي»، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليكفل لفريقه صدارة ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة.

اللافت في الجولة الثامنة أن جميع الأهداف التي سجلها البطائح خلال المباريات الثماني لم تتحقق بأقدام المهاجمين، خصوصاً بعد إصابة المحترف البحريني الجنسية، البرازيلي الأصل تياغو، في وقت لم يتمكن النادي من التعاقد مع بديل له، إذ سجل أهداف البطائح لاعب الوسط البرازيلي رودريغو دا سيلفا (ثلاثة أهداف)، ولاعب الدفاع محمد بن غريب المطروشي (هدفان)، ومثلها للاعب الوسط إبراهيم خميس، بواقع هدف لكل من المدافع المالي سيكو بابا، والمدافع عبدالله المطروشي، ولاعب الجناح أحمد جلال، الذي يتمتع بمواصفات هجومية أيضاً.

من جهته، قال مدرب فريق البطائح، التونسي طارق الحضيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كرة القدم الحديثة تعتمد على اللاعب متكامل المواصفات الفنية، بحيث يكون قادراً على الوجود في أي مركز في الفريق، ولا تعتمد على لاعب واحد عند تأثره بالغيابات، وهو الأسلوب الذي نعتمد عليه في المباريات، وبناءً على ذلك عملنا على تطوير جميع لاعبي الفريق ليلعبوا مهاجمين أو أن يكونوا قادرين على تسجيل الأهداف، إضافة إلى واجباتهم الطبيعية». وتابع: «المنافسات صعبة، والمباريات كثيرة، والصدارة الحالية تعكس جهود اللاعبين التي بذلت خلال منافسات الدوري، وننتظر فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز الفريق بمهاجم صريح أجنبي أو مواطن لمواصلة المنافسة بقوة». وعن المباراة مع فريق سيتي، قال: «إنها كانت صعبة، بسبب أسلوب المنافس الدفاعي، لكن المهم أن الفريق كسب ثلاث نقاط في الطريق الصحيح».

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