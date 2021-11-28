العبيدي: أداء العروبة أمام بني ياس يبشر بمستقبل كبير

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أكد مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدي، أن المستوى الذي قدمه فريقه أمام بني ياس في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في كأس رابطة المحترفين، يبشر بمستقبل كبير للعروبة.

وتعادل العروبة مع بني ياس 2-2 في مواجهات تحديد المراكز بكأس الرابطة.

وقال العبيدي في تصريحات صحافية: «هدفنا في مباريات كأس الرابطة أن نتحضر بصورة جيدة للأهم، وهو مباريات دوري أدنوك للمحترفين والبقاء في المسابقة، ونسعى لاستغلال مواجهات الكأس لإعداد الفريق بأفضل صورة وتلافي الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباريات الأخيرة».

وأضاف: «أمام بني ياس قمنا بعمل مثالي، خصوصاً في الشوط الثاني واستطعنا العودة على مستوى النتيجة وتقدمنا أيضاً، والأهم من الأهداف الأسلوب الذي انتهجناه بالضغط على لاعبي بني ياس من أماكن متقدمة، وهذا ما ساعدنا على أن تكون الكرة في متناولنا معظم الوقت وشكلنا خطورة حقيقية على مرماهم، وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدفين، ولكن التوفيق لم يحالفنا في بعض المحاولات».

وختم: «لاعبونا في كل مرة يقدّمون أشياء جيدة تؤكد أنهم ماضون للمستقبل بصورة جيدة، وما ينقصنا هو التوفيق فقط، وأثق بأنه سيأتي دون أن نيأس أو نستسلم للهبوط، بل سنقاتل على فرصتنا في البقاء حتى الدقيقة الأخيرة».

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