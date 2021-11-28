«ماكسفيلد» لـ «غودولفين» يودّع عالم السباقات بلقب «كلارك ستيكس» الأميركي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ودّع المهر «ماكسفيلد» عالم سباقات الخيل العالمي بالصورة المُثلى، عقب فوزه في مشاركته الأخيرة بلقب سباق «كلارك ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى، أمس، على مضمار «شيرشيل داونز» الأميركي لمسافة 2000 متر رملي.

ويتجه مهر «غودولفين»، الذي يشرف على تدريبه بريندان واليش، المنحدر من نسل الفحل «ستريت سينس»، إلى اعتزال السباقات فحلاً للإنتاج، بعد مسيرة مظفرة تضم ثمانية انتصارات، بجانب عدم خروجه عن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مشاركاته الـ11 في عالم السباقات، منها انتصاران في الفئة الأولى، استهلها في 2019 بلقب «بريدرز فيوتشرتي» على مضمار «كينلاند» الأميركي، واختتمها بلقب «كلارك ستيكس».

وواجه «ماكسفيلد» في مضمار «شيرشيل داونز» تحدي سبعة من نخبة جياد مسافة 2000 متر، في سباق عرف خلاله الفارس خوسيه أورتيز، كيفية الحفاظ على قدرات المهر خلال المراحل الأولى، والبقاء به قريبا من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته في 800 متر الأخيرة، والانقضاض على الصدارة وانتزاع الفوز، بعد أن تقدم بجدارة وقوة في أغلب فترات السباق.

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