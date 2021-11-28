5 أسئلة.. الحوسني: الدوري ليس بعيداً عن الشارقة.. ومبخوت وكودجو أفضل المهاجمين

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أكد حارس مرمى نادي الشارقة، الحائز جائزة أفضل حارس في الدوري الإماراتي عام 2019، عادل الحوسني، أنه مستمر مع ناديه الشارقة كونه مرتبطاً بعقد مع النادي يتمد لنحو سنة قادمة ولا يفكر في أي عروض، وأن تركيزه منصب على تقديم كل ما عنده لهذا الكيان، مشيراً إلى أن ابنه الأكبر ماجد «9 سنوات» يلعب حالياً في مركز حراسة المرمى، ويسير على خطاه نفسها في هذا المركز، في حين أن ابنه عبدالله يلعب في خط الوسط، معتبراً أن لاعب الجزيرة علي مبخوت ولاعب العين لابا كودجو من أفضل اللاعبين في دوري المحترفين.

وقال عادل الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن الشارقة ظهر هذا الموسم بمستوى متذبذب، إلا أنه قادر على المنافسة، لاسيما أن الدوري لايزال طويلاً».

وانتقل عادل الحوسني من الوحدة إلى الشارقة في 2017 في صفقة انتقال نهائية، وأسهم بشكل كبير مع بقية زملائه اللاعبين في حصد الشارقة للقب الدوري في موسم 2018 - 2019.

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