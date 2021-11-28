احتفالات عيد الاتحاد الخمسين تزيّن مقر «دبي البحري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي. وشمل الاحتفال العديد من الفقرات بمشاركة مختلف الإدارات، وبحضور المدير التنفيذي محمد عبدالله حارب، وعدد من مديري الإدارات في النادي. ولبس مقر النادي حُلة زاهية تزيّنت بأعلام الدولة والخيمة التراثية، حيث تفاعل الحضور مع الأناشيد والأغاني الوطنية، كما استمتعوا بالأهازيج التراثية، إضافة إلى فعاليات أخرى. وحرص المشاركون على تشكيل رقم 50 بالكتلة البشرية في نهاية الحفل. وتتواصل احتفالات النادي، حيث من المنتظر أن يشارك في تنظيم مسيرة بحرية مرتقبة بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

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