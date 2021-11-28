180 متسابقاً في سباق الدرّاجات للتوعية بمرض السكري في العين

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

شارك 180 متسابقاً محترفاً في سباق الدرّاجات الهوائية، الذي نظمه مستشفى الإمارات الدولي في مدينة العين، على مسافة 23 كيلومتراً، بهدف نشر الوعي حول مرض السكري وطرق الوقاية منه، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، بالتعاون مع شرطة أبوظبي ونادي أبوظبي للدرّاجات. حضر السباق الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور أرون مينون، الرئيس التنفيذي لمستشفى الإمارات الدولي في العين وإدارة المستشفى، وعدد من المسؤولين وهواة سباق الدرّاجات.

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