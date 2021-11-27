مهرجان «تل مرعب» في 16 ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ وام

اعتمد نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إقامة مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» بنسخته المقبلة الأكثر تطوراً في 16 ديسمبر المقبل. وحدد النادي مواعيد وتواريخ إقامة المهرجان الذي من المقرر أن يستمر لمدة 16 يوماً، حيث تقرر له أن يختتم في 31 ديسمبر 2021.

وينتظر عشاق الإثارة والسيارات والسرعة والرياضات التراثية منافسات قوية على مدار الـ16 يوماً الخاصة بالمهرجان، والتي ستختتم كالمعتاد مع تحدي صعود تل مرعب للسيارات في آخر ثلاثة أيام من المهرجان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news