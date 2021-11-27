الوصل يهزم البطائح ويواصل صحوته في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

واصل فريق الوصل صحوته في دوري السلة بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، عقب فوزه على ضيفه البطائح بفارق 11 نقطة وبنتيجة «77-66»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري التمهيدي للبطولة، والتي سجلت أيضاً فوزاً صعباً للوحدة بعد شوط إضافي على النصر «86-85»، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل «74-74». وعرف الوصل كيفية تحقيق فوزه المستحق على البطائح، بنيل لاعبي «الإمبراطور» الأفضلية المطلقة في مراحل المباراة وحسم نتائج الفترات الأربع بواقع «23-20 و16-12 و15-14 و23-20».

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