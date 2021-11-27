مبادرة لتنظيم بطولات مدرسية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث «دبي لأصحاب الهمم» و«ألعاب مدارس دبي» التعاون المشترك لتنظيم البطولات المدرسية لـ«أصحاب الهمم»، التي يشرف عليها النادي، وتقديم الدورات التوعوية والتثقيفية في مختلف الرياضات الخاصة بهذه الفئات. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة نادي دبي ثاني جمعة بالرقاد، وحضره المدير الفني لنادي دبي فتحي الأشهب، وجيمس بورينغ مدير عام الشرق لإدارة الرياضة، وسارة اوكالاقان مدير الألعاب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news