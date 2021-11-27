الضيوف ينتصرون في الجولة الثامنة.. والبطائح يتصدر دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تمكن الضيوف من الفوز على أصحاب الأرض في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، إذ تغلب البطائح على مضيفه «ستي» 1-صفر، سجله إبراهيم المسماري (40)، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، بينما تجمد رصيد «سيتي» عند نقطة واحدة.

وفاز دبا الفجيرة على مضيفه مصفوت بهدف سجله البرازيلي دياغو دا سيلفا (78)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وتراجع مصفوت إلى المركز التاسع بثماني نقاط. وتغلب الفجيرة على مضيفه الذيد 2-1، ليصبح رصيده ثماني نقاط والذيد تسع نقاط.

وتقدم الذيد بهدف البرازيلي لوكاس (32)، وسجل للفجيرة إسحاق يعقوب (69)، والبرازيلي دارلينجتون (78).

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