عبدالله الحوسني يبحث عن الميدالية الـ 45 للإمارات في بطولة العرب للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ القاهرة

يخوض دراج منتخب الإمارات عبدالله الحوسني، اليوم، التحدي الأخير لدراجات الإمارات في بطولة العرب بمصر. ويبحث عن الميدالية الـ45 لبعثة الإمارات، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق خلال الأيام السابقة في منافسات أصحاب الهمم والطريق والمضمار والدراجات الجبلية.

وعاشت بعثة الإمارات، مساء أول من أمس، أجواء رائعة عقب تحقيق يوسف ميرزا لميدالية برونزية تاريخية في الدراجات الجبلية لأول مرة في تاريخ المشاركات بالبطولات العربية. وحرص رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة على إقامة حفل عشاء لبعثة منتخب الكبار قبيل مغادرته صباح أمس احتفالاً بما تحقق من إنجاز في حضور الأمين العام ياسر الدوخي، وحمد المرزوقي المدير الإداري للبعثة، وتوجه بوعصيبة بالشكر لكل أعضاء المنتخب على ما تقدم، مؤكداً في تصريح صحافي أن ما تحقق ما هو إلا بداية لإنجازات قادمة، مشيراً إلى أن البطولة العربية أسهمت في جمع عدد كبير من اللاعبين بمكان واحد، وهو ما زاد من التقارب والتفاهم بين كل اللاعبين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news