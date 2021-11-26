نتائج الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تمكن الضيوف من الفوز على أصحاب الأرض في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الجمعة، إذ تغلب البطائح على مضيفه «ستي» بهدف دون مقابل على ملعب النادي العربي سجله اللاعب ابراهيم خميس المسماري في الدقيقة 40، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة متقدما على العربي بفارق نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد «سيتي» عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفاز دبا الفجيرة على مصفوت بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت في ملعب مصفوت سجله هداف البطولة البرازيلي دياغو دا سيلفا (78)، ليرتفع رصيد دبا إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بينما تراجع مصفوت للمركز التاسع برصيد ثماني نقاط.

وتغلب الفجيرة على مضيفه الذيد 2-1 على ملعب الأخير ليصبح رصيده ثماني نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الذيد عند تسع نقاط في المركز السابع. وتقدم الذيد بهدف عن طريق المقيم البرازيلي طارق لوكاس (32)، بينما سجل للفجيرة اسحاق يعقوب (69)، والبرازيلي دارلينجتون ايمانويل (78)، وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب الذيد طارق لوكاس.

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