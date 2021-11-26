"الكرات المقصية" تحضر مرتين في مواجهة الشارقة والظفرة

المصدر: سيد مصطفى ومعاذ كمبال - دبي

حقق فريق الشارقة انتصاره الثاني على التوالي في مواجهات تحديد المراكز لمسابقة كأس رابطة المحترفين، على حساب مضيفه الظفرة 4-1، في لقاء شهد تسجيل هدفين من كرتين مقصيتين رائعتين، وفي مواجهة أخرى سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء العروبة وضيفه بني ياس.

ويعتبر الفوز الذي حققه «الملك» اليوم الجمعة، في المواجهة التي أقيمت في أبوظبي لحساب الجولة الثانية من المنافسة هو الثاني للشارقة في المسابقة، بعدما كان قد فاز في الجولة الماضية على حساب خورفكان 2-1.

وقص «الملك» شريط الأهداف مبكراً وتحديداً في الدقيقة الرابعة بواسطة مدافعه سالم سلطان بكرة مقصية جانبية، وأضاف زميله أحمد العطاس الهدف الثاني (39)، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص مدافع الظفرة، محمد سيف الفارق بتسجيله هدفاً من كرة مقصية خلفية (44)، لكن الضيوف وسعوا الفارق مجدداً بالهدف الثالث (55) بواسطة سالم صالح، فيما اختتم ماركوس فيسنيوس مهرجان الأهداف بالهدف الرابع (86).

وفي مواجهة أخرى، سجل لاعب بني ياس، سيد خميس هدفين (37 و59) ليقود فريقه لتعادل ثمين خارج ملعبه على حساب العروبة في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، بينما سجل أهداف أصحاب الأرض كل من كنجسلي ايدوو (46) وسعيد عبيد (50).

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