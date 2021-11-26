المصدر: الإمارات اليوم

مهاجم

يدرس مدرب أجنبي يتولى تدريب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، تقديم توصية إلى إدارة النادي، للتعاقد مع مهاجم أجنبي بمواصفات محددة، لحل مشكلة الهجوم التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة.

متحدث

استغرب مراقبون عدم قيام ناد كبير بأحد أندية المحترفين بتعيين متحدث رسمي باسم النادي، بعد إقالة المتحدث السابق، إذ ظل هذا المنصب شاغراً منذ فترة طويلة.

مفاجأة

تلقى لاعب دولي سابق مفاجأة غير متوقعة، بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده من حساباته، رغم رفض المدرب، قبل انطلاق الموسم، رحيل اللاعب عن الفريق، بداعي حاجة الفريق إلى خدماته.

إشادة

حرص لاعب دولي على الإشادة بزميله في الفريق، خلال حديثه إلى مدربه ومشرف الفريق. وقال إن زميله بحاجة إلى فرصة واحدة لتأكيد جدارته، موضحاً أن واجبات اللاعب في الفريق يجب ألا تقتصر على المردود الفني فقط.

شقيقان

قال لاعب في أحد أندية الدرجة الأولى، إنه سيلعب مهاجماً ضد الفريق الذي سيكون شقيقه الأصغر حارساً لمرماه، وإنه لن يتوانى عن تسجيل الأهداف، واصفاً ذلك بالأمر الطبيعي في كرة القدم، وبالالتزام بالروح الرياضية.

اعتذار

اعتذر عضو مجلس الإدارة السابق بنادي الإمارات، خليل الطويل، عن مهمة رئاسة لجنة التعاقدات بالنادي، بعد يومين فقط من إعلان النادي، تكليفه هذه المهمة.

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