منتخب رفعات القوة يغادر إلى جورجيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

غادرت بعثة المنتخب الوطني لرفعات القوة إلى جورجيا، للمشاركة في بطولة العالم التاسعة لرفعات القوة المقررة في الفترة من 27 الجاري إلى الخامس من ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية غيرت مكان البطولة من المجر إلى جورجيا، بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتأتي أهمية هذه البطولة نظراً لكونها إحدى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، التي يسعى فيها المنتخب الوطني لإحراز الأرقام المؤهلة.

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