طائرة النصر تدشّن رحلة الدفاع عن اللقب في مواجهة «الإعصار»

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

يستهل فريق النصر للكرة الطائرة، رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام، عندما يستقبل مساء اليوم نظيره حتا (الإعصار) الملقب، ضمن أربع مواجهات في الأسبوع الأول من المنافسة التي تشارك فيها أربعة أندية فقط، في أعقاب انسحاب أندية الوحدة والظفرة والرمس لأسباب مختلفة.

وفي بقية المباريات، يحل العين ضيفاً ثقيلاً على الوصل، ويستقبل شباب الأهلي ضيفه عجمان، ويلتقي الجزيرة مع ضيفه بني ياس.

يذكر أن النصر توج بلقب كأس نائب رئيس الدولة، وهي المسابقة الافتتاحية للموسم، كما أضاف لقباً آخر بفوزه بكأس السوبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news